Комиссия нашла нарушения в работе адвоката Ефремова

Квалифицированная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания признала нарушение Кодекса этики Эльманом Пашаевым, который представлял в суде интересы актера Михаила Ефремова. Об этом журналистам рассказал источник в адвокатских кругах.
«Квалификационная комиссия пришла к выводу, что адвокат Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката», — приводит ТАСС слова собеседника. Он также добавил, что выявленные нарушения связаны с публичной активностью адвоката.
Ранее Михаил Ефремов сказал, что Пашаев его обманул. По словам актера, юрист обещал ему другой исход уголовного дела. 8 сентября суд приговорил Ефремова за совершение смертельного ДТП в алкогольном опьянении к восьми годам колонии общего режима.
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