Артист утверждает, что Пашаев обещал ему другой исход дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Артист Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы, заявил о том, что адвокат Эльман Пашаев его обманул. По словам актера, юрист обещал ему другой исход уголовного дела.

8 сентября суд приговорил Ефремова за совершение смертельного ДТП в алкогольном опьянении к восьми годам колонии общего режима. Через сутки в СИЗО №5, куда доставили артиста, к нему на встречу пришли журналисты и правозащитники. Им Ефремов заявил, что отказался от услуг Пашаева, однако тот все равно продолжает ходить к нему. «Адвокат меня подставил на эти восемь лет. Обещал одно, получилось другое. Мы с ним не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он», — приводят слова Ефремова «Невские новости».

Также актер заявил, что доверяет только жене Софье Кругликовой, но не может с ней связаться. По его словам, Пашаев не стал добиваться разрешения звонков и свиданий для Ефремова, зато придумал странную тактику с апелляционной жалобой. «Он уверяет, что апелляционную жалобу надо подать в последний день. Он хочет ее отправить почтой, чтобы там зафиксировали дату. Тогда, по его словам, мы не просрочим. Это все как-то странно», — говорит Ефремов.

Ранее телеведущая Ксения Собчак назвала Пашаева аферистом и обвинила его в суровом приговоре Ефремову. Сам адвокат утверждает, что артист не отказывался от его услуг. Связаться с Пашаевым по телефону URA.RU не удалось.