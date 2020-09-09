Spiegel: Навальный полностью пришел в себя

Алексей Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Полиция Германии опасается, что на блогера Алексея Навального, пришедшего в сознание, будет совершено покушение. В связи с этим была усилена охрана берлинской клиники «Шарите», сообщает немецкое издание Spiegel.

В издании сообщили, что Навальный полностью пришел в сознание. Блогер может говорить и помнит происходящее до потери сознания при перелете из Томска в Москву, утверждают журналисты.

Spiegel отметил, что усиление охраны вызвано улучшением здоровья блогера. «Управление государственной уголовной полиции Берлина ужесточило меры безопасности Алексея Навального», — пишет Spiegel. Немецкие журналисты считают, что если состояние Навального продолжит улучшаться, то к нему буду пускать больше посетителей.

В полиции Берлина сообщили, что не знают, откуда появилась информация об усилении охраны «Шарите». Такую позицию они высказали РИА «Новости».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске блогера госпитализировали. Немецкие врачи отвезли его в берлинскую клинику «Шарите», где Навальный пришел в сознание 7 сентября. В ФРГ отметили, что жизнь блогера удалось спасти благодаря работе омских врачей, передает агентство Nation News. При этом власти Германии находятся в контакте с ОЗХО и будут обсуждать дальнейшие шаги по ситуации с Навальным, пишет RT.