09 сентября 2020
08 сентября 2020

В ЯНАО вернулась высокая смертность от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале подтвердили 13 894 случая коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе скончался пациент с подтвержденным коронавирусом, сообщил федеральный оперативный штаб. За последнюю неделю этот летальный исход стал пятым. Последний раз так часто зараженные ямальцы умирали в середине августа.

«В ЯНАО один человек умер за сутки», — говорится в сообщении федерального оперштаба. Ямальские власти никак не комментируют гибель пациента: в сегодняшней сводке окружного штаба нет строчки о скончавшемся, никакие подробности о пациенте не приводятся. Общее число жертв коронавируса в ЯНАО выросло до 95 человек. С 3 сентября скончались пятеро ямальцев. До этого последняя смерть была зафиксирована 26 августа.

Кроме того, за сутки в ЯНАО заразились 54 человека. Больше всего случаев подтверждено в Ноябрьске, где заболели 11 горожан. Первый случай обнаружен в селе Лонгъюган. По пять человек заразились в Новом Уренгое, Муравленко и Тазовском. В Салехарде инфекцию подтвердили у четверых жителей.

Всего в ЯНАО подтверждено 13 894 случаев коронавируса. Полностью вылечились 13 114 человек. Госпитализированы 310 пациентов, шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Коэффициент распространения коронавируса (Rt) в ЯНАО сейчас равен 1,04. При таком значении Роспотребнадзор рекомендует регионам оставаться на первом этапе снятия карантина. Несмотря на это, в ЯНАО идет уже третий этап.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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