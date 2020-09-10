У «Норникеля» хотят отсудить 150 млрд рублей из-за разлива нефти

Росприроднадзор судится из-за аварии на ТЭЦ-3 в мае Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Росприроднадзор подал в суд на «Ноникель» о возмещении ущерба в размере почти 148 млрд рублей. В такую сумму в ведомстве оценили последствия от аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании («дочка» «Норникеля»).

«Исковые требования составляют 147 784 627 500 рублей», — пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Росприроднадзор. Иск направлен в Арбитражный суд Красноярского края, добавили там.

Авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла 29 мая. Из-за разгерметизации резервуара на дорогу вылилось 20 тысяч тонн нефти. Часть из них успела попасть в реки Амбарная и Далдыкан. Уровень загрязнения рек превысил нормы в десятки тысяч раз. Вода загрязнена на 20 км, толщина слоя нефтепродуктов — до 20 см.

На устранение ущерба у «Норникеля» ушло более пяти млрд рублей, пишет RT. Из-за этого инцидента состояние совладельца предприятия Владимира Потанина за один день сократилось на 1,6 млрд долларов, передает агентство Nation News.