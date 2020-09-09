Денис Мурашов арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Межмуниципальный отдел МВД России «Каргапольский» временно возглавил начальник отдела областного главка Сергей Семовских. Ранее этот пост занимал Денис Мурашов, арестованный по подозрению в злоупотреблении полномочиями и махинациях с премиями подчиненных. Информацию о новом руководителе URA.RU сообщили в дежурной части отдела.

«Временно исполняющим обязанности руководителя является Сергей Семовских, полковник полиции», — рассказали в отделе. По открытым данным сайта областного УМВД, Семовских является начальником организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Курганской области. В областное УМВД направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

26 августа сотрудники СК и регионального УФСБ провели обыски в Каргапольском отделе полиции, а также дома у подозреваемого Мурашова и его родственников. Следственное управление СК России по Курганской области возбудило в отношении Мурашова уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения) и ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В УМВД России по Курганской области заявили, что в отношении начальника межмуниципального отдела полиции «Каргапольский» Дениса Мурашова проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудника, он будет привлечен к ответственности и уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам. В суде Денис Мурашов заявлял, что подаст рапорт на увольнение.