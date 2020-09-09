В аппарат губернатора ЯНАО подбирают новых чиновников

В кадровый резерв аппарата губернатора войдут новые лица Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Правительство ЯНАО начало поиск чиновников, которые войдут в кадровый резерв аппарата губернатора. Документ о соответствующем конкурсе появился на сайте окружной администрации. Бумага заверена главой аппарата, заместителем губернатора Наталией Фиголь, которая, по данным источников URA.RU, скоро покинет правительство.

«Аппарат губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет о проведении конкурса на включение в кадровый резерв аппарата губернатора», — говорится в документе. Согласно тексту, в правительство ищут главного специалиста — эксперта аппарата комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Заявки от кандидатов будут принимать до 23 сентября.

О возможных перестановках в руководстве аппарата губернатора ЯНАО инсайдеры URA.RU сообщали в августе. Глава аппарата Наталия Фиголь может в ближайшее время стать депутатом окружного заксобрания. Ее место займет один из трех кандидатов, которых сейчас рассматривает губернатор Дмитрий Артюхов. Наиболее вероятным источники видят назначение советника главы ЯНАО Ирины Новоселовой.