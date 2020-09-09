В самой известной школе ЯНАО ученик заразился коронавирусом

Класс Обдорской гимназии отправили на дистанционное обучение из-за случая COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Один из старших классов Обдорской гимназии Салехарда (ЯНАО) отправили на карантин из-за обнаруженного коронавируса. Как сообщил URA.RU источник в городе, инфекцию выявили у ученика, который предварительно заразился в конце прошлой недели и продолжал ходить на уроки, не зная диагноза.

«На днях ребенок пожаловался на самочувствие, а сегодня его тест дал положительный результат. Руководство школы немедленно отправило класс на удаленку и рекомендовало родителям проверить здоровье. Вместе с ними из дома будут работать учителя, которые вели уроки у этого класса», — пояснил собеседник агентства в Салехарде. Остальные классы и педагоги продолжают учиться в обычном режиме.

В руководстве гимназии URA.RU не подтвердили, но и не опровергли данные о болезни школьника. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Виктория Ивченко заявила корреспонденту агентства, что не владеет полной информацией о заражении, и попросила обратиться за комментарием к ее коллегам. Директор школы Игорь Овсяник оказался недоступен для общения.

Из-за пандемии коронавируса в школах и колледжах ЯНАО действуют специальные правила для учеников. Для каждого класса выделен отдельный кабинет, контакты детей друг с другом сведены к минимуму, учеба происходит в две смены. Родителей ямальских школьников возмутило, что их дети вынуждены учиться по субботам до вечера.