В Кургане сокращают число авиарейсов в Москву

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Споттинг. Курган, самолет, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, трап самолета, ютейр, посадка на рейс
Улететь в Курган вечерним рейсом можно только до середины сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самолеты компании Utair не будут летать вечером из Москвы в Курган после 15 сентября. Билеты на вечерние рейсы на более поздние даты не продаются.

На сайте компании Utair билеты на вечерние рейсы ЮТ-263 (Москва-Курган) и ЮТ-264 (Курган-Москва) продаются только до 15 сентября. В расписании на сайте аэропорта Кургана пока указано, что данные рейсы выполняются до 24 октября.

«Получилось так, что из-за избыточно выставленных кресел тарифы снизились, и выгоднее возить мало пассажиров за большую сумму, чем много по дешевым билетам», — прокомментировал ситуацию URA.RU источник, связанный с перевозками. На момент написания новости, дозвониться до пресс-службы курганского аэропорта не удалось. URA.RU направило запросы директору аэропорта Дмитрию Коваленко и в пресс-службу Utair.

Компания Utair запустила вечерние рейсы из Москвы в Курган 1 сентября. Самолеты прибывают в аэропорт Кургана по вторникам, четвергам и субботам. 2 сентября стало известно, что авиаперевозчик снизит цены на утренние рейсы из-за конкуренции с лоукостером «Победа». Он начнет летать в Курган со 2 октября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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