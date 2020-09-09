В борьбе за крупнейший актив Екатеринбурга новый фаворит

Власти рассчитывают на максимально быстрое обновление трамвайного парка в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) перехватил лидерство в споре за концессию ЕМУП «Гортранс» (крупнейшего по числу работников муниципального предприятия Екатеринбурга). Как сообщил источник URA.RU, знакомый с ходом дискуссии, это связано с тем, что, по убеждению властей, другой претендент на концессию — ГК «Синара» — не сможет показать горожанам результат в сжатые сроки.

«Синара» имеет соглашение о выпуске трамваев с местным производителем — «Уралвагонзаводом», — как того требовали власти. «Но продукция, которую производит местный поставщик, не современна. Вкладываться в это — означает оплачивать из бюджета разработки частной компании (то есть „Синары“), которые реализуются через несколько лет. А нам нужно дать результат быстро», — описывает логику управленцев источник URA.RU.

Ранее вице-президент АО «Синара — Транспортные машины» Юрий Осинцев рассказывал URA.RU, что проект компании предполагает поставку в Екатеринбург новых трамваев с 2022 года. «Синара», в отличие от ТМХ, не имеет собственного производства транспорта.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга заявили, что говорить о будущем транспортной концессии в уральской столице можно будет только после окончания конкурсных процедур (их старт, по информации URA.RU, намечен на осень). Представителю «Трансмашхолдинга» направлен запрос на комментарии. К моменту публикации ответ на него не поступил. В пресс-службе АО «Синара — Транспортные машины» обещали предоставить пояснение позднее.