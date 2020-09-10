Путин извинился перед президентом Сербии за пост Захаровой

Путин извинился перед Вучичем за пост Захаровой в соцсетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александром Вучичем из-за скандального поста официального представителя МИД Марии Захаровой.

«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого [поста Захаровой] это сделали это оба. Притом, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы не этого не упомянул», — цитирует Вучича РИА «Новости». Он подчеркнул, что у него хорошие отношения с Путиным, а пост Захаровой — это «проходной и неважный инцидент».

Ранее Захарова выложила в социальных сетях пост, в котором сравнила визит сербской делегации в Белый дом со сценой из фильма «Основной инстинкт». Позже представитель МИД РФ извинилась за публикацию и подчеркнула, что ее пост был неверно истолкован: Захарова лишь хотела обратить внимание на неприятие высокомерного отношения со стороны США. Однако сербский лидер Александр Вучич назвал рассуждения о визите сербской делегации в Вашингтон примитивизмом.