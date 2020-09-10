10 сентября 2020

В России нашли альтернативу аппаратам ИВЛ при лечении COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера в ОКБ-2 для проверки готовности к пандемии. Челябинск, роддом, медики, медицина, врачи, больница, ивл, аппарат ивл
Коронавирус будут лечить ингаляциями гелий-кислородной смесью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Тяжелые случаи коронавируса в России начали лечить с помощью ингаляций гелий-кислородной смесью. Об этом заявил президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.

«Система апробирована на базе республиканской в Коми больнице. У нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные», — цитирует Черешнева РИА «Новости».

По мнению ученого, искусственная вентиляция легких — тяжелая нагрузка на организм человека, а подогреваемая до 90-95 градусов гелий-кислородная смесь переносится пациентами легче. «Федерал Пресс» передает, что в ближайшее время планируют изготовить 30-40 аппаратов, в том числе для Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что в РФ нашли эффективное лекарство от коронавируса. Им оказался препарат сурфактант-БЛ, созданный для лечения тяжелых поражений легких. С его помощью врачам удалось снизить смертность пациентов с тяжелой формой в пять раз. По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии НМИЦ им. В.А. Алмазова Андрея Баутина, пациентам вводили препарат ингаляционно.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...