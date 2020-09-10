В России нашли альтернативу аппаратам ИВЛ при лечении COVID

Коронавирус будут лечить ингаляциями гелий-кислородной смесью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Тяжелые случаи коронавируса в России начали лечить с помощью ингаляций гелий-кислородной смесью. Об этом заявил президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.

«Система апробирована на базе республиканской в Коми больнице. У нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные», — цитирует Черешнева РИА «Новости».

По мнению ученого, искусственная вентиляция легких — тяжелая нагрузка на организм человека, а подогреваемая до 90-95 градусов гелий-кислородная смесь переносится пациентами легче. «Федерал Пресс» передает, что в ближайшее время планируют изготовить 30-40 аппаратов, в том числе для Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что в РФ нашли эффективное лекарство от коронавируса. Им оказался препарат сурфактант-БЛ, созданный для лечения тяжелых поражений легких. С его помощью врачам удалось снизить смертность пациентов с тяжелой формой в пять раз. По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии НМИЦ им. В.А. Алмазова Андрея Баутина, пациентам вводили препарат ингаляционно.