В Салехарде частично разрушился деревянный жилой дом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ямальские политологи предсказали итоги выборов — в регионе ищут чиновников для кадрового резерва — в Салехарде школьники ушли на удаленное обучение — салехардский дом частично обрушился. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 11 сентября — в обзоре URA.RU:

Политологи спрогнозировали результаты выборов

По мнению политологов, после выборов на Ямале распределение мандатов между партиями останется прежним. Они считают, что не более одного мандата будет у «Справедливой России», а три мандата поделят между собой КПРФ и ЛДПР. Большинство останется за «ЕР».

Власти Ямала начали подбирать чиновников

Правительство ЯНАО начало поиск чиновников, которые войдут в кадровый резерв аппарата губернатора. В частности, власти ищут эксперта по делам несовершеннолетних.

В одной из школ Салехарда старшеклассники ушли на карантин

Один из старших классов Обдорской гимназии Салехарда отправили на карантин из-за обнаруженного у ученика коронавируса. Они будут учиться на дистанте.

В Салехарде разрушился жилой дом

В Салехарде 10 сентября частично обрушился деревянный двухэтажный жилой дом №13 по улице Комбинатской, где располагаются 18 квартир. В результате ЧП никто не пострадал.