10 сентября 2020
09 сентября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 11 сентября. Школьников отправили на карантин, политологи предсказали исход выборов

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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, старый дом, жилой дом, барак, крыльцо, жилой фонд, вторичное жилье, поселок тазовский
В Салехарде частично разрушился деревянный жилой дом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ямальские политологи предсказали итоги выборов — в регионе ищут чиновников для кадрового резерва — в Салехарде школьники ушли на удаленное обучение — салехардский дом частично обрушился. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 11 сентября — в обзоре URA.RU:

Политологи спрогнозировали результаты выборов

Власти Ямала начали подбирать чиновников

  • Правительство ЯНАО начало поиск чиновников, которые войдут в кадровый резерв аппарата губернатора. В частности, власти ищут эксперта по делам несовершеннолетних.

В одной из школ Салехарда старшеклассники ушли на карантин

  • Один из старших классов Обдорской гимназии Салехарда отправили на карантин из-за обнаруженного у ученика коронавируса. Они будут учиться на дистанте.

В Салехарде разрушился жилой дом

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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