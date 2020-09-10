10 сентября 2020

Руководство свердловского МФЦ отправляют в отставку. Решению предшествовали скандалы

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с представителями муниципалитетов СО. Екатеринбург, змеева наталья
Наталья Змеева вскоре покинет свой пост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С руководителем МФЦ Свердловской области Натальей Змеевой не продлен контракт. Информацию о скорой отставке URA.RU подтвердил замгубернатора Олег Чемезов.

«Да, ей контракт не продлен пока, но она еще работает 10 дней или даже две недели», — уточнил Чемезов. Кто займет место руководителя, он не сообщил. «Губернатор принимает решение, [руководитель] пока не назначен», — отметил замгубернатора. Наталья Змеева не ответила на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере.

По данным источника, знакомого с ситуацией, причиной ухода Змеевой могли стать многочисленные конфликты, которые возникали в ее ведомстве. Также одной из причин, по мнению инсайдера, могла стать проваленная Змеевой организация голосования по поправкам к Конституции. «К тому же ее считают членом команды бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова», — отметил собеседник агентства.

Ранее сотрудники МФЦ жаловались, что руководство забрало у них премии, чтобы купить форму. В руководстве МФЦ эту информацию опровергали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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