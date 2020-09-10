С руководителем МФЦ Свердловской области Натальей Змеевой не продлен контракт. Информацию о скорой отставке URA.RU подтвердил замгубернатора Олег Чемезов.
«Да, ей контракт не продлен пока, но она еще работает 10 дней или даже две недели», — уточнил Чемезов. Кто займет место руководителя, он не сообщил. «Губернатор принимает решение, [руководитель] пока не назначен», — отметил замгубернатора. Наталья Змеева не ответила на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере.
По данным источника, знакомого с ситуацией, причиной ухода Змеевой могли стать многочисленные конфликты, которые возникали в ее ведомстве. Также одной из причин, по мнению инсайдера, могла стать проваленная Змеевой организация голосования по поправкам к Конституции. «К тому же ее считают членом команды бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова», — отметил собеседник агентства.
Ранее сотрудники МФЦ жаловались, что руководство забрало у них премии, чтобы купить форму. В руководстве МФЦ эту информацию опровергали.
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