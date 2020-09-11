Соратнику Навального пригрозили судом за оскорбление Рошаля

Леонид Рошаль может проигнорировать оскорбления в свой адрес и не обращаться в суд, считает Сергей Бойцов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Поведение политика Владимира Милова по отношению к врачу Леониду Рошалю является недопустимым и должно повлечь за собой последствия. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» и главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

Ранее политик и соратник Алексея Навального Владимир Милов сравнил врача Леонида Рошаля с нацистским преступником Йозефом Менгеле, получившим прозвище «доктор Смерть» за опыты над людьми в фашистских лагерях. Так он отреагировал на предложение Рошаля создать российско-немецкую экспертную группу для оценки причин состояния Навального.

«История отвратительная. Даже безотносительно персоны Рошаля, такие сравнения находятся за пределами норм морали и этики. Такие вещи нельзя произносить в адрес любого человека, тем более в открытом пространстве», — заявил URA.RU Милов.

Российское законодательство предусматривает только административное наказание за оскорбления, но решение о походе в суд может принять только сам Рошаль, отметил собеседник агенства. «Леонид Михайлович имеет международный авторитет, причем не только как врач, но и как гуманист. Как человек, который много сделал для людей в таких ситуациях, как теракты в Беслане и на Дубровке. Такой поступок против него должен быть рассмотрен в суде, но только по решению Рошаля, может он решит проигнорировать это. Но вообще стоит наказать, чтобы неповадно было», — заключил Бойцов.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо в конце августа во время перелета из Томска в Москву. Борт сел в Омске, Навальный впал в кому и был доставлен в БСМП №1, откуда его позднее перевели в берлинскую клинику Charite. Немецкие врачи заявили, что нашли в его организме следы яда группы «Новичок», однако эксперт по биологическому оружию в беседе с URA.RU поставил эту версию под сомнение. 7 сентября Навальный вышел из комы, 10 сентября СМИ сообщили, что он может говорить и помнит, что происходило с ним до потери сознания.