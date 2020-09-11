С августа поставщики и контрагенты торгового дома «ТМК» подали иски к компании на общую сумму 128 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

С дочерней структуры холдинга ТМК (владелец — миллиардер Дмитрий Пумпянский) через суд требуют оплаты просроченных платежей по контрактам. Иски от поставщиков и контрагентов к торговому дому «ТМК» (Свердловская область) опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Заявление с требованием взыскать 46 млн рублей с ТД «ТМК» 8 сентября подала управляющая компания «Завода металлургических смесей» (Екатеринбург). Компания одновременно с иском из-за проблем с финансами подала ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины. Требования на данный момент пока не приняты в производство, а, как следствие, не назначено первое заседание по делу.

По данным источника URA.RU, знакомого с материалами дела, истец взыскивает просроченную задолженность и пени по выполненным контрактам. «Общая сумма просроченной задолженности — 43 млн рублей, и пени — 2,6 млн рублей. Предварительно считается, что долги накопились за неоплаченную поставленную и отгруженную продукцию с июня по сентябрь», — уточнил собеседник.

В картотеке свердловского арбитражного суда также указано, что в течение сентября к торговому дому «ТМК» также подали иски на 128 млн рублей. Среди них — «Вазметабразив» (Москва, 35,7 млн рублей), «Инпромсервис» (Красногорск, 27,4 млн рублей), «Угольтехмет» (Старый Оскол, 7,9 млн рублей), «Сеал И К» (Березовский, 5,7 млн рублей), «УВЗ-Ферросплав» (Москва, 3,4 млн рублей) и Торговый дом «ТМЗ» (Челябинск, 1,6 млн рублей). Сейчас компания участвует в качестве ответчика в делах на сумму 935,7 млн рублей.

В пресс-службе «ТМК» URA.RU пояснили, что речь идет о стандартной ситуации при урегулировании споров хозяйствующих субъектов вокруг текущей деятельности. «В случае возникновения разногласий с контрагентами или поставщиками, они решаются в досудебном или судебном порядке», — уточнили там.

Трубная металлургическая компания является одним из крупнейших российских поставщиков труб. Компания поставляет продукцию в США и Канаду. Выручка компании в 2018 году достигла 5,1 млрд долларов. «Торговый дом «ТМК» выполняет операции по продаже продукции трубных заводов холдинга, а также закупке сырья и материалов.