Вирусолог ответил Мясникову: чем грозит рост заболеваемости COVID

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Ограничения по COVID вводились, чтобы не нагружать больницы, напомнил Александр Чепурнов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом должен вызывать не радость, а беспокойство о способности больниц выдержать нагрузку. Таким мнением с URA.RU поделился экс-глава лаборатории центра «Вектор» Александр Чепурнов, комментируя слова теледоктора Александра Мясникова.

Ранее Мясников заявил, что россияне должны радоваться росту заболеваемости коронавирусом. По мнению врача, это убыстрит процесс формирования популяционного иммунитета.

«Видимо Мясников исходил из принципа „быстрее отмучиться“. Но мы изначально вводили все ограничения, чтобы не допустить наплыва в больницы. Нужно было растянуть заболеваемость так, чтобы медики справлялись с потоком пациентов. Сегодня, когда на подходе несколько вакцин, тем более не нужно спешить с распространением [коллективного] иммунитета, надо и дальше растягивать процесс», — заявил URA.RU Чепурнов.

Слова Мясникова о 20 миллионах переболевших COVID в России подтверждают версию об обманчивости официальной статистики заболеваемости, добавил ученый. Но исходя из этого можно считать, что популяционный иммунитет действительно появится через три года, отметил Чепурнов. «Он не сильно промахнулся, и таким образом признал, что официальная статистика лукавит. Но я бы не ушел дальше 10 миллионов переболевших россиян. Исходя из этой цифры можно предположить, что где-то половина населения будет иметь иммунитет года через три», — заключил эксперт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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