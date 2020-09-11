В ЯНАО наблюдатели заявили о десятках «мертвых душ» на выборах

Представители «Голоса» пожаловались на нарушения в Ноябрьске Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Наблюдатели общественного движения «Голос», проводящего мониторинг избирательных кампаний, обнаружили десятки фиктивных голосов на выборах в заксобрание ЯНАО. По заявлению активистов, на участке в Ноябрьске якобы учитывали голоса людей, давно уехавших с Ямала. Об этом URA.RU сообщил один из участников голосования.

Инцидент, по его словам, произошел на участке №707 в Ноябрьске. Наблюдатели от «Голоса» пожаловались на аномальные цифры по голосованию на дому. «В течение двух недель люди якобы звонили в участковую комиссию и говорили, что хотят проголосовать дома. Наблюдатели поехали и узнали, что эти жители даже не подавали заявления. Были факты, что люди уже уехали из региона, но будто бы заявились на голосование», — рассказал инсайдер агентству.

По его словам, утром 11 сентября участковый избирком заявил реестр на 40 голосующих из дома. После проверки наблюдателей оказалось, что действительно подавали заявки лишь пять человек. Вечером, как утверждает гражданин, комиссия предоставила реестр из 198 избирателей. «Непонятно, откуда они вообще взялись», — отметил участник выборов. Сейчас он готовит жалобу в окружной избирком.

Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт заявил URA.RU, что первый день голосования прошел без нарушений. В участковой комиссии №707 сказали агентству, что удивлены заявлению «Голоса». «Мы все действия делали при них, они наблюдали все, что мы делали. На тот момент, во время работы участка, у них не было к нам претензий. Почему-то по окончании первого дня у них появились к нам претензии», — пояснил секретарь участка.

Выборы депутатов заксобрания ЯНАО и ряда муниципальных дум проходят 11—13 сентября. Окружной избирком по итогам первого дня сообщал, что голосование проходит без инцидентов.