Лавров заявил, что Россия ответит на новые санкции Запада

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Сергей Лавров предупредил о реакции на новые санкции Фото: Владимир Андреев
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Возможные новые санкции Запада не останутся без ответа со стороны России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Принцип взаимности в международных делах никто не отменял. Посмотрим, какими будут новые санкции. Мы, конечно же, отреагируем», — заявил Лавров в интервью на телеканале «Россия-1».

Ранее стало известно, что послы Евросоюза (ЕС) приняли решение о продлении санкций против России. Они были введены в связи с событиями на Украине в 2014 году. Вместе с тем в США призвали расширить санкции против РФ. Кроме того, власти Германии намерены внести в повестку дня все возможные варианты реакции на историю с предполагаемым отравлением блогера Алексея Навального, включая приостановку «Северного потока-2», пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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