Поклонники Инстасамки не могут дождаться выхода трека «Витон» Фото: скрин видео со страницы Инстасамки в Instagram

Поклонники российских хип-хоп и рэп исполнителей Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева, родилась в Тобольске) и MONEYKEN (настоящее имя Олег Еропкин) возмутились тем, что пара так и не выпустила новый трек «Витон». Пользователи соцсетей были уверены, что исполнители опубликуют трек сразу после совместного концерта, который состоялся в Москве в клубе IZI этой ночью. Однако ни на концерте, ни после него полная версия «Витона» так и не вышла.

Инстасамка анонсировала новый трек более месяца назад. 6 августа в соцсетях Зотеевой вышел сниппет трека «Витон». Поклонники ждали полную версию «Витона» сразу после концерта. Однако в ходе выступления исполнители лишь анонсировали выход еще одного нового трека, который будет называться «Факт». В итоге псле концерта в соцсетях Инстасамки и MONEYKEN появилось множество гневных комментариев от подписчиков, требующих скорее выпустить «Витон».

«Дропни витон, мы ждем уже месяц», «Витон сделал больно и покинул чат», «Расходимся, пацаны, витона не будет», — пишут подписчики под постами с видеозаписями концерта. Также часть поклонников Инстасамки отмечают, что заметили на концерте человека, похожего на блогера, основателя паблика ВПШ Игоря Синяка, с которым у Инстасамки давний конфликт.

Поклонники просят скорее опубликовать новый трек Фото: скрин из соцсетей

Фото: скрин из соцсетей