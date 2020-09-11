Раскрыты данные о нарушениях на пермских выборах

На одном из избирательных участков Перми в качестве наблюдателя задействовали человекоподобного робота Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

На выборах губернатора Пермского края в первые два дня голосования пытались устроить провокации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе краевой избирательной комиссии. Там уточнили, что все сообщения о возможных нарушениях оказались ложными.

«На ряде участков были зафиксированы попытки провокаций или ложных сообщений о возможных нарушениях, которые по результатам совместных проверок с общественной палатой и иными уполномоченными органами не нашли подтверждения», — рассказали URA.RU в пресс-службе крайизбиркома. Там отметили спокойный и легитимный ход, как самой кампании, так и первых двух дней голосования.

Впервые в регионе выборы губернатора Пермского края проходят три дня подряд. С 11 по 13 сентября 2020 года жители края выбирают главу Прикамья из четырех кандидатов: Ксении Айтаковой от КПРФ, Евгения Козлова от «Патриотов России», самовыдвиженца Дмитрия Махонина и Олега Постникова от ЛДПР.

URA.RU рассказывало, что во второй день голосования пермяки заподозрили территориальную избирательную комиссию Березников в манипуляции со списками избирателей. Данный факт не нашел подтверждения. Также пермские сторонники блогера Алексея Навального опубликовали видео с участка, хотя сами же говорили, что не будут этого делать.