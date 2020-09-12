Адвокат актера Ефремова ответил на обвинения в хищении квартиры

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Поиск бездомной беженки Галины. Екатеринбург., подъезд дома
Эльман Пашаенв назвал обвинения в захвате квартиры бредом (архивное фото) Фото: Марина Молдавская © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Адвоката Эльман Пашаев, который представлял интересы актера Михаила Ефремова в деле о ДТП со смертельным исходом, прокомментировал обвинения в приватизации квартиры у больной жительницы Москвы обманным путем. Он назвал их глупыми.

«Это глупость и бред», — сказал Пашаев агентству ТАСС. Ранее сообщалось, что адвокат приватизировал на свою семью всю квартиру и оставил без единственного жилья женщину, страдающую заболеванием, связанным с расстройством личности. Ее семья неоднократно пыталась выселить Пашаева из квартиры, но их обращения в различные инстанции не дали результатов.

Ранее адвокат назвал слова актера Михаила Ефремова об отказе от его услуг глупостью. Артист заявил, что недоволен работой своего защитника. Ефремов осужден на 8 лет колонии. Также Пашаеву грозит уголовное дело, так как он приводил на суд трех свидетелей, чьи показания не подтвердились. По данным СМИ, адвокат запросил за процесс с Ефремовым 11 миллионов рублей, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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