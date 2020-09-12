В ХМАО решается судьба шести территорий

Самая яркая борьба разразится в Мегионе и Советском районе Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО в 8 утра открылись избирательные участки. Жителям шести муниципальных образований предстоит выбрать новых глав, а еще семь территорий выбирают депутатов. Самая яркая борьба разразится за депутатские кресла в Мегионе и в городском поселении Советский. В последнем избирают еще и главу.

«Эти выборы уже войдут в политическую историю, как одни из самых конкурентных и принципиальных для коммунистов. В их „родном“ Советском (глава КПРФ ХМАО Алексей Савинцев баллотировался в региональную думу оттуда — ред.) выбирают главу и депутатов, и коммунистам никак не хочется там проигрывать. Они же претендуют на депутатские кресла в Мегионе, а на фоне раскола внутри партии сделать это будет непросто», — считает связанный с выборными процессами в ХМАО источник URA.RU

В единый день голосования на избирательные участки, кроме названных Мегиона и городского поселения Советский, придут жители Белоярского района (там выбирают депутатов), Когалыма (довыборы депутатов), Нефтеюганска (довыборы депутата), Покачей и Радужного. В двух последних городах дума может поменяться полностью. Глав, кроме Советского, выбирают в Соруме, Мулымье, Малом Атлыме, в Лямина и Сытомино.

Ранее URA.RU писало, что оппозиция из ХМАО намерена всерьез побороться с «Единой Россией» за мандаты депутатов и глав поселений на местных выборах. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.