Зюганов раскритиковал конкурс на лучшее применение Мавзолея

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов Росси провести конкурс на лучшее применение здание Мавзолея. Своим мнением политик поделился в Twitter.
«О новой провокации против Мавзолея Ленина от неких архитекторов. Еще раз подчеркну: ничего, кроме презрения, эти „пляски“ вызвать не могут», — написал Зюганов.
Ранее, как напоминает РИА «Новости», лидер партии заявлял, что не пустит в здание Мавзолея никого из организаторов подобных конкурсов. Предложения вывезти Владимира Ленина могут «поджечь Россию». В конце августа Союз архитекторов объявил о начале конкурса на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея В.И. Ленина на Красной Площади. Организация считает целесообразным превратить Мавзолей в филиал Музея русской архитектуры.
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