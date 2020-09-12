12 сентября 2020

Зюганов раскритиковал конкурс на лучшее применение Мавзолея

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум
Геннадий Зюганов назвал конкурс архитекторов «плясками» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов Росси провести конкурс на лучшее применение здание Мавзолея. Своим мнением политик поделился в Twitter.

«О новой провокации против Мавзолея Ленина от неких архитекторов. Еще раз подчеркну: ничего, кроме презрения, эти „пляски“ вызвать не могут», — написал Зюганов.

Ранее, как напоминает РИА «Новости», лидер партии заявлял, что не пустит в здание Мавзолея никого из организаторов подобных конкурсов. Предложения вывезти Владимира Ленина могут «поджечь Россию». В конце августа Союз архитекторов объявил о начале конкурса на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея В.И. Ленина на Красной Площади. Организация считает целесообразным превратить Мавзолей в филиал Музея русской архитектуры.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...