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На курганских выборах сменились лидеры по явке

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На утро 13 сентября в регионе проголосовали 18,67% избирателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Выборы в Курганскую областную думу-2020

В Курганской области к утру 13 сентября в выборах приняли участие 18,67% избирателей. Новым лидером по явке в регионе стал Альменевский район. Об этом на брифинге рассказал председатель избирательной комиссии региона Валерий Самокрутов, передает корреспондент URA.RU.

В областном избиркоме отметили, что по данным на 10:00 13 сентября в регионе по предварительным данным проголосовали 18,67%. По итогам двух прошлых дней, лидером по явке стал Альменевский район (больше 30%). Больше 29% набрали в Шадринском и Мокроусовском районах. В первый день по количеству избирателей лидировал Половинский район.

Меньше всего за два дня в регионе проголосовали в Кургане, Шадринске и Кетовском районе. Те же населенные пункты были аутсайдерами по итогам первого дня голосования.

С 11 по 13 сентября в регионе проходят выборы в Курганскую облдуму. В голосовании участвуют кандидаты «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Партии роста». Жители области также выбирают депутатов Шадринской гордумы и 22 районных дум.

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