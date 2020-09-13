Иван Охлобыстин согласился с тем, что причастен к ЧП с Ефремовым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Иван Охлобыстин заявил, что имеет отношение к трагедии, которая случилась с артистом Михаилом Ефремовым. Таким образом, Охлобыстин признал, что телеведущий Владимир Соловьев, назвавший актера виновным в происшествии с Ефремовым, прав.

Ранее Владимир Соловьев заявил, что все адвокаты и друзья Михаила Ефремова, которые защищали актера и делали вид, что все нормально, являются соучастниками смертельной аварии. В качестве примера телеведущий привел актера Ивана Охлобыстина. «Ну ведь нельзя не заметить, как тот человек, которого Охлобыстин знал, и с которым он дружил, превратился в чудовище, которое пьяным село за руль и убило совершенно невиновного человека», — заявил Соловьев.

«А Владимир Соловьев прав — я тоже виновен в произошедшей с Ефремовым трагедии, поэтому так и больно. За всю тусовку сел Миша, за всех долги отдает», — написал Иван Охлобыстин на своей странице во «ВКонтакте».

Михаил Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы: джип актера выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, пишет RNS . Водитель второго автомобиля Сергей Захаров позднее скончался в больнице. В крови артиста были найдены следы алкоголя и наркотиков. Суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил его к 8 годам колонии.