Охлобыстин ответил на критику Соловьева. «Я тоже виновен в трагедии с Ефремовым»

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Пресс-брифинг Ивана Охлобыстина в Росбалте в связи с выходом его романа
Иван Охлобыстин согласился с тем, что причастен к ЧП с Ефремовым Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Иван Охлобыстин заявил, что имеет отношение к трагедии, которая случилась с артистом Михаилом Ефремовым. Таким образом, Охлобыстин признал, что телеведущий Владимир Соловьев, назвавший актера виновным в происшествии с Ефремовым, прав.

Ранее Владимир Соловьев заявил, что все адвокаты и друзья Михаила Ефремова, которые защищали актера и делали вид, что все нормально, являются соучастниками смертельной аварии. В качестве примера телеведущий привел актера Ивана Охлобыстина. «Ну ведь нельзя не заметить, как тот человек, которого Охлобыстин знал, и с которым он дружил, превратился в чудовище, которое пьяным село за руль и убило совершенно невиновного человека», — заявил Соловьев.

«А Владимир Соловьев прав — я тоже виновен в произошедшей с Ефремовым трагедии, поэтому так и больно. За всю тусовку сел Миша, за всех долги отдает», — написал Иван Охлобыстин на своей странице во «ВКонтакте».

Михаил Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы: джип актера выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, пишет RNS. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров позднее скончался в больнице. В крови артиста были найдены следы алкоголя и наркотиков. Суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил его к 8 годам колонии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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