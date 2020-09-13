13 сентября 2020

На курортах России вырастут цены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отдых на полуострове Крым. Феодосия , море, крым, жара, отпуск, лето, пляж, отдых
Россияне перестали бояться COVID и стали активнее ездить на курорты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Осенью проживание на российских курортах может подорожать из-за наплыва туристов. Об этом сообщил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По его словам, еще летом россияне боялись планировать отдых из-за страха новых ограничений. Но в сентябре граждане почувствовали себя спокойно и спрос на осенние туры вырос. «Эта тенденция позволит поднять стоимость проживания на российских курортах на 8—10% относительно аналогичного периода прошлого года. В высоком ценовом сегменте рост окажется более выраженным — около 20%», — поделился Ромашкин с газетой «Коммерсант».

Сейчас в РФ действует программа кэшбэка за внутренние туры. Программа призвана сделать путешествия по России доступнее, увеличить поток туристов и продолжительность летнего сезона. Также появились туры в другие страны. Например, в Турции местные жители жалуются на «нескончаемый поток российских туристов», передает «Утро.ру».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...