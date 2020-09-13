На курортах России вырастут цены

Осенью проживание на российских курортах может подорожать из-за наплыва туристов. Об этом сообщил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
По его словам, еще летом россияне боялись планировать отдых из-за страха новых ограничений. Но в сентябре граждане почувствовали себя спокойно и спрос на осенние туры вырос. «Эта тенденция позволит поднять стоимость проживания на российских курортах на 8—10% относительно аналогичного периода прошлого года. В высоком ценовом сегменте рост окажется более выраженным — около 20%», — поделился Ромашкин с газетой «
Сейчас в РФ действует программа кэшбэка за внутренние туры. Программа призвана сделать путешествия по России доступнее, увеличить поток туристов и продолжительность летнего сезона. Также появились туры в другие страны. Например, в Турции местные жители жалуются на «нескончаемый поток российских туристов», передает «Утро.ру».
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