Экс-начальник пермского главка МВД станет сенатором

Бывший начальник ГУ МВД по Пермскому краю Юрий Валяев займет пост сенатора от Еврейской автономной области. Такое предложение ему сделает губернатор региона Ростислав Гольдштейн после победы на выборах.
«Я буду предлагать эту должность (пост сенатора — прим. ред.) Валяеву Юрию Константиновичу», — цитирует ТАСС Гольдштейна. За нового губернатора Еврейской автономной области проголосовали 82,5% избирателей.
С 12 декабря 2019 года Гольдштейн был врио региона. Его назначил президент России Владимир Путин после отставки Александра Левинталя.
Валяев был начальником главка МВД в Пермском крае с 2011 по 2014 год. После этого он возглавлял Главное управление по охране общественного порядка МВД России.
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