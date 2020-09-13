13 сентября 2020

В свердловском минздраве — новое назначение

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта. Свердловская область, село Абрамово, карлов андрей
Андрей Карлов усиливает свою команду Фото: Анна Майорова © URA.RU

Советником главы минздрава Свердловской области Андрея Карлова станет Борис Вологжанинов. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный инсайдер, знакомый с ситуацией.

«Какие вопросы будет курировать советник, пока неизвестно», — сообщил инсайдер. Оперативно получить комментарии в пресс-службе министерства не удалось — руководитель пресс-службы Константин Шестаков не ответил на вопрос корреспондента.

Борис Вологжанинов ранее возглавлял страховую компанию «Белая Башня—Здоровье». Однако она ушла с рынка медстрахования несколько лет назад.

Губернатор Евгений Куйвашев 28 июля назначил главой министерства здравоохранения Свердловской области главу ДГКБ №9 Андрея Карлова. Отставка прежнего министра, Андрея Цветкова, произошла на фоне высоких показателей заболеваемости коронавирусом в регионе и жалоб на медицинское обслуживание в Екатеринбурге и Свердловской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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