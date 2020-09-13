В свердловском минздраве — новое назначение

Советником главы минздрава Свердловской области Андрея Карлова станет Борис Вологжанинов. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный инсайдер, знакомый с ситуацией.
«Какие вопросы будет курировать советник, пока неизвестно», — сообщил инсайдер. Оперативно получить комментарии в пресс-службе министерства не удалось — руководитель пресс-службы Константин Шестаков не ответил на вопрос корреспондента.
Борис Вологжанинов ранее возглавлял страховую компанию «Белая Башня—Здоровье». Однако она ушла с рынка медстрахования несколько лет назад.
Губернатор Евгений Куйвашев 28 июля назначил главой министерства здравоохранения Свердловской области главу ДГКБ №9 Андрея Карлова. Отставка прежнего министра, Андрея Цветкова, произошла на фоне высоких показателей заболеваемости коронавирусом в регионе и жалоб на медицинское обслуживание в Екатеринбурге и Свердловской области.
Подписывайтесь на URA.RU в