В свердловском минздраве — новое назначение

Андрей Карлов усиливает свою команду Фото: Анна Майорова © URA.RU

Советником главы минздрава Свердловской области Андрея Карлова станет Борис Вологжанинов. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный инсайдер, знакомый с ситуацией.

«Какие вопросы будет курировать советник, пока неизвестно», — сообщил инсайдер. Оперативно получить комментарии в пресс-службе министерства не удалось — руководитель пресс-службы Константин Шестаков не ответил на вопрос корреспондента.

Борис Вологжанинов ранее возглавлял страховую компанию «Белая Башня—Здоровье». Однако она ушла с рынка медстрахования несколько лет назад.

Губернатор Евгений Куйвашев 28 июля назначил главой министерства здравоохранения Свердловской области главу ДГКБ №9 Андрея Карлова. Отставка прежнего министра, Андрея Цветкова, произошла на фоне высоких показателей заболеваемости коронавирусом в регионе и жалоб на медицинское обслуживание в Екатеринбурге и Свердловской области.