Восстановление нормального режима работы для части сотрудников возможно уже в сентябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Корпорация «ВСМПО-Ависма» планирует к 1 декабря вывести большую часть работников на полный график. Восстановление нормального режима работы для части сотрудников возможно уже в сентябре. Об этом в интервью корпоративной газете «Новатор» сообщил глава корпорации Сергей Степанов.

«В сентябре рассчитываем вывести на 5/2 большую часть персонала в производственных цехах. Мы не можем держать людей два года в цехах с загрузкой в 25%, но можем обеспечить их другой работой без потери в заработной плате», — сообщил он.

Журналист уточнил у гендиректора: «Другая работа — это косить траву в 52-м цехе?», на это Степанов ответил, что это не весь функционал работников подразделения. «Есть большой проект по наведению порядка в 32-м цехе в сотрудничестве с „Боингом“, есть ряд незавершенных инвестиционных проектов и монтажных работ. Часть людей действительно занимаются наведением порядка, но это же наш завод и наш город», — рассказал глава корпорации.

«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды. Выручка предприятия из-за коронавирусного кризиса за год сократилась в 2,5 тысячи раз. Предприятие на треть уменьшило объем выпускаемой продукции, секвестировало все непрофильные расходы и ввела четырехдневный режим работы для части сотрудников. В городе также отмечен шестикратный рост безработицы.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» является ключевым поставщиком титановых компонентов и материалов для многих компаний мировой авиакосмической промышленности. Среди них — Boeing, Airbus, Embraer. Предприятие входит в число крупнейших налогоплательщиков Свердловской области.