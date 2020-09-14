15 сентября вступили в силу очередные послабления режима повышенной готовности, анонсированные губернатором региона Александром Моором на бизнес-форуме «Слет успешных предпринимателей». При этом карантин тюменские власти продлили до 28 сентября. URA.RU подготовило актуальный список ограничений, касающихся жителей области.
С 15 сентября в Тюменской области разрешено:
- Возобновить работу детских комнат и детских развлекательных центров.
- Проводить выставки.
- Возобновить работу МФЦ.
- Проводить спортивные и конгрессные мероприятия.
- Тюменским спортсменам выезжать за пределы региона для участия в соревнованиях.
Продолжают действовать следующие ограничения:
- В Тюменской области продолжает действовать масочный режим.
- В общественных местах тюменцы должны соблюдать социальную дистанцию.
- Жителям региона в возрасте 65+ и с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию.
- Массовые мероприятия запрещены.
Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области снова ухудшились показатели по заболеваемости коронавирусом. Это может повлиять на решение местных властей о полной отмене карантина.
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