14 сентября 2020
13 сентября 2020
12 сентября 2020
11 сентября 2020

Что разрешено и что запрещено в карантин в Тюменской области. СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Тюмени. Тюмень , набережная, велосипеды, девушки, мост влюбленных, весна, май, тюмень, виды тюмени
15 сентября в Тюменской области вступают в силу новые послабления карантина Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

15 сентября вступили в силу очередные послабления режима повышенной готовности, анонсированные губернатором региона Александром Моором на бизнес-форуме «Слет успешных предпринимателей». При этом карантин тюменские власти продлили до 28 сентября. URA.RU подготовило актуальный список ограничений, касающихся жителей области.

С 15 сентября в Тюменской области разрешено:

  • Возобновить работу детских комнат и детских развлекательных центров.
  • Проводить выставки.
  • Возобновить работу МФЦ.
  • Проводить спортивные и конгрессные мероприятия.
  • Тюменским спортсменам выезжать за пределы региона для участия в соревнованиях.

Продолжают действовать следующие ограничения:

  • В Тюменской области продолжает действовать масочный режим.
  • В общественных местах тюменцы должны соблюдать социальную дистанцию.
  • Жителям региона в возрасте 65+ и с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию.
  • Массовые мероприятия запрещены.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области снова ухудшились показатели по заболеваемости коронавирусом. Это может повлиять на решение местных властей о полной отмене карантина.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...