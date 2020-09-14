15 сентября в Тюменской области вступают в силу новые послабления карантина Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

15 сентября вступили в силу очередные послабления режима повышенной готовности, анонсированные губернатором региона Александром Моором на бизнес-форуме «Слет успешных предпринимателей». При этом карантин тюменские власти продлили до 28 сентября. URA.RU подготовило актуальный список ограничений, касающихся жителей области.

С 15 сентября в Тюменской области разрешено:

Возобновить работу детских комнат и детских развлекательных центров.

Проводить выставки.

Возобновить работу МФЦ.

Проводить спортивные и конгрессные мероприятия.

Тюменским спортсменам выезжать за пределы региона для участия в соревнованиях.

Продолжают действовать следующие ограничения:

В Тюменской области продолжает действовать масочный режим.

В общественных местах тюменцы должны соблюдать социальную дистанцию.

Жителям региона в возрасте 65+ и с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

Массовые мероприятия запрещены.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области снова ухудшились показатели по заболеваемости коронавирусом. Это может повлиять на решение местных властей о полной отмене карантина.