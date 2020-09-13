В Тюмени откладывается снятие карантина

За сутки коронавирус подтвердился у 54 тюменцев Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус в Тюменской области подтвердился у 54 жителей региона. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее был зафиксирован месячный пик по заболеванию — 55 человек. Таким образом, снятие ограничений снова откладывается.

«Тюменская область — 54 [новый случай заражения коронавирусом за сутки]», — информирует федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии коронавирус диагностировали у 8 469 тюменцев. Новых смертей от инфекции не зарегистрировано.

За минувший день от коронавируса вылечились три человека. При этом коэффициент Rt (соотношение заболевших за последние 8 дней) продолжает расти, и на данный момент составляет 1,09. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области вновь продлен режим повышенной готовности. На этот раз предполагаемой датой окончания самоизоляции названо 28 сентября.