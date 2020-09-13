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В Тюмени откладывается снятие карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Госпитальная база по лечению коронавирусной инфекции. Магнитогорск, стационар, палата, больничная палата, больница
За сутки коронавирус подтвердился у 54 тюменцев Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус в Тюменской области подтвердился у 54 жителей региона. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее был зафиксирован месячный пик по заболеванию — 55 человек. Таким образом, снятие ограничений снова откладывается.

«Тюменская область — 54 [новый случай заражения коронавирусом за сутки]», — информирует федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии коронавирус диагностировали у 8 469 тюменцев. Новых смертей от инфекции не зарегистрировано.

За минувший день от коронавируса вылечились три человека. При этом коэффициент Rt (соотношение заболевших за последние 8 дней) продолжает расти, и на данный момент составляет 1,09. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области вновь продлен режим повышенной готовности. На этот раз предполагаемой датой окончания самоизоляции названо 28 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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