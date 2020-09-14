Названы самые востребованные профессии на удаленке

Самыми востребованными на удаленке профессиями в сфере IT стали разработчики. Об это свидетельствуют данные «Университета 2035».
«Кадровые тренды меняются в зависимости от сезона, эпидемиологической обстановки, массовой реакции компаний на любые социально-экономические или технологические вызовы», — сказал управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035 Олег Подольский. По его словам, разработка и внедрение IT-решений очень востребована. Подольский считает, что этот тренд позитивно влияет на рынок труда в целом, пишет «Российская газета».
Больше всего оказалось вакансий разработчиков на языке программирования Java (11,7%). Также в топ-50 рейтинга вошли разработчики на таких языках программирования, как: C#, PHP, Kotlin, Python, Golang (Go), Objective-C, Ruby. Также в числе самых востребованных оказались аналитики данных, специалисты службы поддержки, продуктовые аналитики, системные администраторы, системные аналитики, бизнес-аналитики, инженеры техподдержки, аналитики CRM и продакт-менеджеры.
В период пандемии коронавируса самой востребованной в апреле и мае этого года в России стала профессия врача, на втором месте — грузчики. Тройку лидеров замкнули программисты, передает «Национальная служба новостей». Ранее большинство россиян признались, что никогда не работали по специальности, указанной в дипломе (64%). По данным опроса «Работа.ру» и портала «Рамблер», по специальности работают только 36%опрошенных граждан.
Подписывайтесь на URA.RU в