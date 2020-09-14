В рекламе штаба действующего президента США Дональда Трампа заметили изображения российских истребителей МиГ-29. Об этом сообщает издание Politico.
На плакате изображены американские солдаты с оружием в руках, а на заднем фоне летят военные самолеты. Изображение сопровождается надписью «Поддержи наши войска». «Это определенно МиГ-29», — сказал Пьер Спрей, участвовавший в разработке самолетов F-16 и A-10 для ВВС США. Директор Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов подтвердил, что на фотографии изображены российские истребители. Также он заметил, что один из солдат держит в руках автомат АК-74. Как отмечает издание, для плаката использовалась стоковая фотография.
Главным конкурентом Трампа на предстоящих выборах является демократ Джо Байден. Председатель временной комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что его программа является популистской, а многие ее пункты невыполнимы. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает, что если Байден одержит победу на выборах, планету может впоследствии охватить третья мировая война, пишет «
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