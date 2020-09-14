В Тобольске перед приездом Путина днем и ночью ремонтируют дороги

В одном из микрорайонов Тобольска дорожные работы ведется практически круглосуточно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольске Тюменской области начали ремонтировать дороги в круглосуточном режиме. Об этом в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте» сообщил один из пользователей. Ранее URA.RU писало, что на следующей неделе в городе ожидается приезд президента РФ Владимира Путина.

«Дорожники занимаются ремонтом дороги практически в ночь. Работают в седьмом микрорайоне у дома номер пять» — поясняет автор поста.

В комментариях к публикации пользователи поделились своим мнением по поводу ночных дорожных работ. «Главное, чтобы В.В. не отменил поездку, иначе все бросят», — считает Дмиртий Козин. «Лучше бы на мосту круглые сутки работали!» — предложил другой пользователь. «Заработали только после выборов», — заявил Евгений Деменьтьев.

В пресс-службе администрации Тобольска URA.RU сообщили, что большинство жителей Тобольска позитивно относятся к тому, что ремонт дорог производится в ночное время. «В седьмом микрорайоне работы ведутся в удалении от жилых домов и ремонтируют не дорогу, а бордюры. Шумов там практически нет. Звонков с обращениями в администрацию и местному участковому так же не поступало. Скорее всего, автору стало жалко сотрудников дорожной службы из-за того, что они работали ночью», — добавили в ведомстве.

Сообщалось, что Путин собирается посетить Тобольск. Мероприятие запланировано на сентябрь и пройдет на площадках компании «Сибур».