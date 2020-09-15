Вирусолог: какую опасность представляют переболевшие COVID

Отсутствие симптомов вируса не говорит о полной безопасности переболевших для других людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Переболевшие коронавирусом люди представляют опасность для окружающих в течение первых двух недель после исчезновения всех симптомов. Однако организм продолжает выделять вирус еще несколько месяцев. Об этом в разговоре с URA.RU поделились вирусологи Алексей Аграновский и Анатолий Альтштейн.

«Если переболевший человек выдержит две недели, он будет практически безопасен для других», — подчеркнул профессор кафедры «Вирусология» МГУ Алексей Аграновский. По словам вирусолога, перенесшим заболевание после исчезновения всех его симптомов желательно провести две недели на самоизоляции, чтобы не подвергать риску других людей.

Аграновский добавил, что переболевший COVID в течение трех месяцев способен выделять вирус. Однако, его концентрация в мокроте не представляет реальной опасности для окружающих.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн подтвердил информацию, что у переболевшего человека еще в течение трех месяцев могут выделяться вирусные клетки. Однако, по его словам, это является разовыми случаями и зависит от иммунитета. «Такая продолжительность — это большая редкость. Обычно организм выделяет вирус в течение порядка 30 дней», — заявил эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что переболевшие коронавирусом люди способны выделять клетки вируса еще в течение трех месяцев. По ее словам, даже если у человека не имеется никаких симптомов и анализы не показывают заболевание, в его мокроте все равно могут быть обнаружены клетки вируса.