В челябинском правительстве массовая вспышка COVID

Окончательно ситуация разъяснится к концу недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В управлении ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщили URA.RU источники в правительстве региона.

«В больнице находятся девять сотрудников. Часть коллектива министерства, не только из этого управления, сейчас находится на дистанционном режиме работы», — рассказал собеседник URA.RU.

В самом минсельхозе изложили иную версию происходящего. «Никто из потенциально больных не госпитализирован, оснований для этого нет. Более того, окончательные результаты тестов еще не пришли, и они ожидают их дома. До конца недели станет понятно, подтверждаются ли подозрения или нет», — рассказали в пресс-службе ведомства. До разрешения ситуации часть сотрудников министерства действительно работает удаленно, чтобы исключить саму возможность распространения инфекции.

Первая массовая вспышка COVID в региональном правительстве произошла в министерстве экологии. В начале августа инфекция поразила 18 чиновников, в том числе двух заместителей министра. Один из заболевших попал в реанимацию, нескольких пришлось госпитализировать. До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже не действует. Область перешла на второй этап снятия карантина. При этом в последние дни в регионе резко поменялась динамика смертей и заражений: устойчивое снижение затормозилось, показатели регулярно возвращаются к «антирекордам».