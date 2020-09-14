14 сентября 2020

В челябинском правительстве массовая вспышка COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Окончательно ситуация разъяснится к концу недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В управлении ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщили URA.RU источники в правительстве региона.

«В больнице находятся девять сотрудников. Часть коллектива министерства, не только из этого управления, сейчас находится на дистанционном режиме работы», — рассказал собеседник URA.RU.

В самом минсельхозе изложили иную версию происходящего. «Никто из потенциально больных не госпитализирован, оснований для этого нет. Более того, окончательные результаты тестов еще не пришли, и они ожидают их дома. До конца недели станет понятно, подтверждаются ли подозрения или нет», — рассказали в пресс-службе ведомства. До разрешения ситуации часть сотрудников министерства действительно работает удаленно, чтобы исключить саму возможность распространения инфекции.

Первая массовая вспышка COVID в региональном правительстве произошла в министерстве экологии. В начале августа инфекция поразила 18 чиновников, в том числе двух заместителей министра. Один из заболевших попал в реанимацию, нескольких пришлось госпитализировать. До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже не действует. Область перешла на второй этап снятия карантина. При этом в последние дни в регионе резко поменялась динамика смертей и заражений: устойчивое снижение затормозилось, показатели регулярно возвращаются к «антирекордам».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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