Стало известно, когда вакцина от COVID-19 станет доступна всем

Пожилые люди смогут получить вакцину от коронавируса только через полгода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заявили, что для людей старше 70 лет препарат станет доступен примерно через полгода. Это время понадобится, чтобы закончить исследования на пожилых добровольцах, говорит директор научно-исследовательского центра института Гамалеи Александр Гинцбург.

«Исследования, где участвуют 40 тысяч добровольцев, там обязательно будут включены люди в возрасте 70, 80 (лет), а может и больше. <…> По результатам этих исследований (Минздрав РФ — прим. ред.) может официально разрешить использование этой вакцины не [для людей] 18-60 [лет], а 18 и, допустим, 80», — заявил Гинцбург в эфире «Первого канала». Ученый отмечает, что Минздрав выдаст разрешение на использование вакцины для людей 70+, если исследования пройдут удачно.

Уже известно, какие побочные эффекты дает новая вакцина от ковид. От них страдают 14% добровольцев. Тем не менее, уже планируется изготовить препарат от COVID-19 и для животных. Образцы такой вакцины появятся в октябре, пишет RT.

В России сейчас разрабатывается 26 вакцин против ковид. В мире всего 32 вакцины, которые находятся на стадии клинических испытаний. Еще 92 препарата проходят доклинические исследования.