14 сентября 2020

Мэра курганского города изберут на прямых выборах. Два предшественника — фигуранты уголовных дел

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В Щучье выберут нового мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прямые выборы главы города Щучье Курганской области назначены на 22 ноября. Решение городской думы об этом опубликовано на сайте мэрии. Двух предыдущих руководителей города обвиняют в коррупционных преступлениях.

«Назначить досрочные выборы главы города Щучье Курганской области на 22 ноября 2020 года», — говорится в документе. Отмечается, что прямые выборы мэра предусмотрены уставом муниципалитета.

Информация о предстоящих выборах мэра уже опубликована в ГАС «Выборы». Данных о кандидатах на этот пост в системе пока нет.

Исполняющего обязанности главы города Щучье Оксану Чуйкову задержали в середине августа. Она стала фигурантом двух уголовных дел: «Присвоение или растрата с использованием служебного положения» (ч.3 ст. 160 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий» (ч.1 ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что чиновница незаконно выписывала премии подчиненным, а затем полностью или частично забирала эти деньги себе. В начале года стало известно о задержании экс-мэра Щучья Владимира Тамахина — его обвинили в незаконном премировании себя на 700 тысяч рублей и хищении из бюджета более миллиона рублей. Сейчас в этим деле разбирается суд.

Щучье — один из немногих городов Курганской области, где до сих пор сохранились прямые выборы мэра. В большинстве других городов, в том числе в Кургане и Шадринске, главу города выбирают депутаты по итогам заседания конкурсной комиссии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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