15 сентября 2020

Почему переболевшие COVID могут выделять вирус 90 дней. Объяснение вирусолога

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Переболевший коронавирусом может выделять вирус до 90 дней, если болезнь перешла в хроническую форму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, могут выделять ее до трех месяцев, если болезнь перешла в хроническую форму. Об этом рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«В некоторых случаях иммунитет решает не убивать SARS-CoV-2 окончательно, так как это для него дороже, нежели увести вирус в хроническую форму. Тогда можно себе представить, что пациент может выделять его так долго», — рассказал Волчков «Известиям».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что переболевшие коронавирусом люди способны выделять клетки вируса еще в течение трех месяцев. По ее словам, даже если у человека не имеется никаких симптомов и анализы не показывают заболевание, в его мокроте все равно могут быть обнаружены клетки вируса. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн подтвердил эту информацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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