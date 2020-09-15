Люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, могут выделять ее до трех месяцев, если болезнь перешла в хроническую форму. Об этом рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
«В некоторых случаях иммунитет решает не убивать SARS-CoV-2 окончательно, так как это для него дороже, нежели увести вирус в хроническую форму. Тогда можно себе представить, что пациент может выделять его так долго», — рассказал Волчков «Известиям».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что переболевшие коронавирусом люди способны выделять клетки вируса еще в течение трех месяцев. По ее словам, даже если у человека не имеется никаких симптомов и анализы не показывают заболевание, в его мокроте все равно могут быть обнаружены клетки вируса. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн подтвердил эту информацию.
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