15 сентября 2020

В России хотят ограничить продажу алкоголя в новогодние каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ледового городка на Площади 1905 года. Екатеринбург, рождество, новый год, главная елка, иллюминация
В «Трезвой России» считают, что ограничения по продаже алкоголя помогут снизить уровень смертности и преступлений в праздники Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В России хотят ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. С таким предложением обратился член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев к главе Минздрава Михаилу Мурашко.

«Прошу вас совместно с региональными властями рассмотреть возможность ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день (с 14:00 до 18:00)», — приводит текст письма RT. По словам Хамзаева, это поможет снизить число алкогольных отравлений, смертей и преступлений в данный период.

Ранее в «Трезвой России» и Общественной палате РФ предложили запретить продажу алкоголя вне специализированных магазинов. Они сообщили, что собираются опробовать идею в нескольких регионах. Замглавы Минздрава Олег Салагай заявил, что правила продажи алкоголя нужно менять, передает «Царьград». По его мнению, его нужно продавать людям не младше 21 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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