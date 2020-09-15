В России хотят ограничить продажу алкоголя в новогодние каникулы

В России хотят ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. С таким предложением обратился член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев к главе Минздрава Михаилу Мурашко.
«Прошу вас совместно с региональными властями рассмотреть возможность ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день (с 14:00 до 18:00)», — приводит текст письма RT. По словам Хамзаева, это поможет снизить число алкогольных отравлений, смертей и преступлений в данный период.
Ранее в «Трезвой России» и Общественной палате РФ предложили запретить продажу алкоголя вне специализированных магазинов. Они сообщили, что собираются опробовать идею в нескольких регионах. Замглавы Минздрава Олег Салагай заявил, что правила продажи алкоголя нужно менять, передает «
Подписывайтесь на URA.RU в