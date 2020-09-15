15 сентября 2020

В соцсетях оценили новинки Apple. «Rolex стоит подать на них в суд». СКРИНЫ

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин приложений «App Store» и «Google Play». Екатеринбург, айфон, apple, клавиатура
Apple представила новые часы и планшеты Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Apple завоевывает мир

Компания Apple на ежегодной презентации показала свои новинки. Пользователи оценили гаджеты, их цену и дизайн.

На мероприятии продемонстрировали новые смарт-часы Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE, пишет RT. Также Apple показала новые модели планшетов iPad Air.

В соцсетях оценили цветовую гамму планшетов
Twitter

Apple выпустила планшеты разных цветов.
Twitter

В соцсетях оценили бюджетную модель смарт-часов
Twitter

Среди пользователей Twitter оказались и те, кто остался недоволен новинками. Им не понравился дизайн новых часов, Также некоторые предполагают, что iPad не будут продаваться.

Пользователь Twitter не нашел существенных различий с предыдущей моделью планшета
Twitter
Эти часы назвали плохой подделкой Rolex
Twitter

«Надо сказать, что эти циферблаты настолько плохи, что практически невозможно распознать, что их произвела Apple», — пишет michael o. В комментариях к записи он отметил, что компании Rolex стоит подать в суд на Apple.

Стоит отметить, что презентация обошлась без нового iPhone. Ожидалось, что в Apple продемонстрируют новый MacBook и наушники.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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