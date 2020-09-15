Компания Apple на ежегодной презентации показала свои новинки. Пользователи оценили гаджеты, их цену и дизайн.
На мероприятии продемонстрировали новые смарт-часы Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE, пишет RT. Также Apple показала новые модели планшетов iPad Air.
Среди пользователей Twitter оказались и те, кто остался недоволен новинками. Им не понравился дизайн новых часов, Также некоторые предполагают, что iPad не будут продаваться.
«Надо сказать, что эти циферблаты настолько плохи, что практически невозможно распознать, что их произвела Apple», — пишет michael o. В комментариях к записи он отметил, что компании Rolex стоит подать в суд на Apple.
Стоит отметить, что презентация обошлась без нового iPhone. Ожидалось, что в Apple продемонстрируют новый MacBook и наушники.
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