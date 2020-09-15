Новый премьер Японии останется на посту до сентября 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

На пост премьер-министра Японии утвержден новый председатель правящей Либерально-демократической партии Есихидэ Суга. Ранее правительство Японииво главе с Синдзо Абэ в полном составе ушло в отставку, в ближайшие часы Суга должен объявить состав своего кабинета.

«Кандидатуру Суги поддержали 314 из 465 членов нижней палаты парламента Японии», — пишет argumenti.ru. Ранее Суга заявил, что намерен продолжать диалог с Россией, чтобы прояснить вопрос принадлежности четырех островов Курильской гряды. По мнению экспертов, своим высказыванием Есихидэ Суга дал понять, что собирается придерживаться курса Токио на возврат всех четырех островов. При этом в японском МИД сообщили, что Токио настроен на развитие отношений с Москвой в разных областях, в том числе по заключению мирного договора.

В конце августа бывший премьер Японии Синдзо Абэ объявил о своей отставке из-за состояния здоровья. Суга работал в должности генерального секретаря кабинета министров в правительствах Абэ с 2012 года. Согласно партийному уставу, он будет занимать новый пост до конца сентября 2021 года. Есихидэ Суга уже обозначил первоочередные задачи, стоящие перед страной: преодоление пандемии и восстановление экономики.