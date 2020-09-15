Махонин поручил достроить зоопарк к юбилею Перми

Строительство объекта началось в 2017 году Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому минстрою завершить строительство зоопарка к 300-летию Перми. Об этом заявил в ходе заседания правительства. Махонин подчеркнул, что министр строительства Андрей Колмогоров лично отвечает за реализацию проекта.

«Я расчитываю на ускорение темпов стройки и задачи этой никто не снимет с вас — достроить зоопарк к 300-летию Перми, имейте это ввиду», — сказал Махонин. Глава региона также поинтересовался у Колмогорова, как идет строительство объекта.

«Мы все, выходим [на стройку]? Рисков, что мы в зиму войдем и можем какие-то конструктивы нарушить вы не видите сейчас?», — обратился Махонин к министру. Колмогоров пояснил, что сейчас минстрой совместно с генподрядчиком — АО «РЖДСтрой» — «выполняет все необходимые мероприятия для того, чтобы сохранить здания в эксплуатационном состоянии».

URA.RU рассказывало, что по факту хищения средств при строительстве зоопарка было возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми по уголовному делу проходят руководитель проекта АО «РЖД Строй» Илья Козырев и экс-начальник Управления капстроительства Прикамья Дмитрий Левинский. Оба сейчас находятся под стражей.

Еще один фигурант — финдиректор ООО «Стуз» Артем Юрьев скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. В августе этого года Свердловский районный суд Перми заочно арестовал Юрьева.