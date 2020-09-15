В Кургане недействительные бюллетени помогли врачу пройти в думу

Гиви Сепиашвили прошел в Курганскую облдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Избирком Курганской области 16 сентября озвучил итоговый список кандидатов, прошедших в региональный парламент по итогам выборов. Единственное отличие от предварительного списка в том, что в новый состав облдумы прошел главврач Курганского онкодиспансера Гиви Сепиашвили.

В списке избранных депутатов единоросс Сепиашвили (выдвигался по Рябковскому округу Кургана) занял место Зинфиры Закурдаевой (Щучанский округ). Секретарь регионального отделения «Единой России» Евгений Кафеев объяснил это тем, что итоги голосования за партию на этих округах отличались всего на 0,2%. При этом в Щучанском округе было больше недействительных бюллетеней, чем в Рябково.

«По рейтингу партии Щучанская группа набрала больше на 0,2%. Но при распределении мандатов, которые считает областная избирательная комиссия, в формуле расчетов вычитаются недействительные бюллетени. В Щучье таких около 340, а в Рябковском округе — 200. Вот эти 100 голосов и решили судьбу», — заявил Кафеев URA.RU.

Также в озвученный избиркомом список избранных депутатов Курганской облдумы вошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат городской думы Кургана Любовь Силантьева. Однако инсайдеры ожидают, что они откажутся от мандатов. Кафеев заявил, что вопрос по Силантьевой еще не решен. «Городская дума тоже должна работать. Оттуда уже уходит ряд депутатов. Силантьева — одномандатник. Если она уйдет, придется проводить новые выборы в гордуму в Заозерном», — пояснил он. Дозвониться до Ярушина, чтобы уточнить судьбу мандата Жириновского, URA.RU не удалось.