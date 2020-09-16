Рэпер Канье Уэст опубликовал в Twitter фото Путина

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Фото Владимира Путина привлекло подписчиков американского хип-хоп исполнителя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американский рэпер Канье Уэст разместил в своем Twitter фотографию президента РФ Владимира Путина. На снимке российский лидер изображен во время тренировки по дзюдо.

«Правило номер один: слушайте Ye (псевдоним Уэста и название его альбома — прим. ред)», — говорится к подписи к фото. В самом посте рэпер отметил, что это будет его последним твитом за день — до тех пор, пока ему не захочется сделать новый пост. О том, как связана фотография Путина с подписями, певец не объяснил. Однако подписчики отметили, что опубликованное фото станет отличной обложкой нового альбома.

Опубликованное фото было сделана в ходе встречи президента РФ с представителями сборной России по дзюдо в 2016 году, уточняет РИА «Новости». На снимке запечатлена тренировка Путина с дзюдоистом Мусой Могушковым.

Ранее стало известно, что Канье Уэст собирался участвовать в выборах президента США. Он уже подал документы для участия в выборах президента в Кентукки и Миссисипи. Заявки исполнитель предоставил в качестве независимого кандидата, передает телеканал 360. Вместе с этим рэпер заявил, что понимает провальность своего участия в выборах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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