Рэпер Канье Уэст опубликовал в Twitter фото Путина

Фото Владимира Путина привлекло подписчиков американского хип-хоп исполнителя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американский рэпер Канье Уэст разместил в своем Twitter фотографию президента РФ Владимира Путина. На снимке российский лидер изображен во время тренировки по дзюдо.

«Правило номер один: слушайте Ye (псевдоним Уэста и название его альбома — прим. ред)», — говорится к подписи к фото. В самом посте рэпер отметил, что это будет его последним твитом за день — до тех пор, пока ему не захочется сделать новый пост. О том, как связана фотография Путина с подписями, певец не объяснил. Однако подписчики отметили, что опубликованное фото станет отличной обложкой нового альбома.

Опубликованное фото было сделана в ходе встречи президента РФ с представителями сборной России по дзюдо в 2016 году, уточняет РИА «Новости». На снимке запечатлена тренировка Путина с дзюдоистом Мусой Могушковым.

Ранее стало известно, что Канье Уэст собирался участвовать в выборах президента США. Он уже подал документы для участия в выборах президента в Кентукки и Миссисипи. Заявки исполнитель предоставил в качестве независимого кандидата, передает телеканал 360. Вместе с этим рэпер заявил, что понимает провальность своего участия в выборах.

Ok this my final tweet of the day ... unless I feel like tweeting again ???? pic.twitter.com/CuIRmEZiiq — ye (@kanyewest) September 16, 2020