Евросоюз отказался открывать границы с Россией

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Россияне пока не могут полететь в страны Евросоюза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россия не вошла в список стран для которых Евросоюз откроет границы. Об этом сообщил европейский дипломатический источник в Брюсселе.

«Было принято решение оставить список стран без изменений», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. Сейчас в список стран с которыми разрешено открыть внешние границы входят Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия, Уругвай, а также Китай (если подтвердит взаимность в этом вопросе).

Последняя страна, которая решила открыть границы с Россией стала Южная Осетия. Также сейчас разрешено сообщение с Мальдивами, Египтом, ОАЭ, Великобританией, Турцией, Танзанией, Абхазией, Киргизией, Кенией, Черногорией, Молдавией, Польшей и Грецией. Финская граница будет закрыта для россиян минимум до 18 октября, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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