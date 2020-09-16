Инсайд: Тесака спасли от самоубийства перед переводом в Челябинск

Силовики несколько раз спасали Максима Марцинкевича перед самоубийством Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Силовики несколько раз спасали от самоубийства Максима «Тесака» Марцинкевича, покончившего с собой в челябинском следственном изоляторе №3. Это было до и во время его перевода на Урал, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Коллеги рассказали, что Марцинкевич давно уже пытался покончить с собой. Еще до перевода в Челябинскую область его несколько раз спасали в последний момент», — поделился силовик.

В ГУФСИН по Челябинской области комментируют только факт обнаружения трупа утром 16 сентября в камере СИЗО-3. По предварительной версии, он покончил с собой. Следственный комитет проводит проверку. Прокуратура области взяла ее под контроль. По данным URA.RU, в камере Марцинкевича обнаружили предсмертную записку. Он извинился перед руководством СИЗО и просил передать жене свои ежедневник и книгу.

Марцинкевич оказался в Челябинске по дороге в Москву, куда его везли для участия в расследовании нового уголовного дела. Южноуральский омбудсмен Юлия Сударенко рассказала URA.RU, что дважды за последние две недели посещала СИЗО-3. Жалоб от Марцинкевича не поступало.

Националиста в 2017 году приговорили к 10 годам колонии. Он вместе с соратниками по движению «Оккупай наркофиляй» был признан виновным по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, порче имущества, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Марцинкевич к тому времени был трижды судим за экстремизм.