Прилепин объяснил неудачи своей партии на выборах-2020

Захар Прилепин заявил, что его сторонники «хотели оставаться людьми» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Партия «За правду» по итогам прошедших выборов смогла получить только один мандат, поскольку ей мешали конкуренты. Об этом в своем telegram-канале сообщил ее глава, писатель Захар Прилепин.

«Кое-где нам откровенно, едва сдерживая ухмылку, крутили мозги, потом выламывали руки. Ну что ж, мы запомнили. Это, увы, реалии российской политики. Они нас не пугают, мы сможем играть и так. Просто мы хотели максимально долго оставаться людьми», — объяснил лидер партии.

Также в заявлении партии «За правду» говорится, что она будет участвовать на выборах в Госдуму в следующем году. «Единый день голосования-2020 стал стартом к тому, чтобы партия привела своих представителей во власть и начала менять нашу страну. Мы хотим реализовывают нашу программу», — говорится в заявлении политорганизации.

Президент Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, в свою очередь, считает, что партия «За правду» стала главным разочарованием прошедшей кампании. «У нее был потенциал, который в итоге растратился впустую. Прилепинцы не отработали свою повестку, не смогли организовать хорошую кампанию. Поэтому совсем непонятно, как они будут делать это во время думских выборов», — заявил он на круглом столе ЭИСИ «Итоги ЕДГ-2020 и будущее российской партийной системы».

Партия Прилепина претендовала на места в думах восьми регионов, но, по итогам выборов, смогла получить только один мандат в родной для писателя Рязанской области. Такой исход событий, уверены эксперты, является сигналом от избирателей, свидетельством того, что они не поддерживают агрессивную патриотическую риторику и не хотят видеть «За правду» на выборах в Госдуму в 2021 году.