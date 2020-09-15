Россияне не хотят видеть Прилепина во власти

Захар Прилепин создал партию «За правду» в октябре прошлого года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Результат, который показала партия «За правду» в Единый день голосования, можно оценивать как провальный, говорят политологи. Политобъединению удалось преодолеть пятипроцентный барьер только в одном регионе — и тот родной для лидера партии Захара Прилепина. Это значит, что избиратели не поддержали агрессивную патриотическую риторику партии и дали понять Прилепину, что не хотят видеть его на выборах в Госдуму в 2021 году, уверены эксперты.

«За правду», использующая национал-большевистскую риторику, претендовала на места в думах восьми регионов (Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская, Челябинская области). В итоге партия преодолела пятипроцентный барьер только в родной для Прилепина Рязанской области и получила там один мандат с 7,03% голосов, а также возможность идти на выборы в Госдуму без сбора подписей.

Партия собрала в Рязанской области 7,03% голосов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

При этом другие новые партии — «Новые люди» и «Зеленая альтернатива» — выступили куда успешнее. Первая получила места в Новосибирской, Рязанской, Калужской и Костромской областях, а вторая — в Республике Коми и Челябинской области.

Основной причиной не самого успешного выступления партии, которую позиционировали как одну из самых амбициозных, стало агрессивное использование консервативной идеологии, считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков: «„За правду“ активно эксплуатировала так называемые традиционные ценности и выступала против западной идеологии. Хотя эта повестка важна и актуальна в политическом поле, но в более мягком виде она уже занята президентом РФ Владимиром Путиным, в немного более жестком и правопопулистском — лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским».

Владимир Путин, напомнил собеседник агентства, постоянно обращается к теме о том, что Россия — один из основных мировых лидеров, который защищает свои национальные интересы. Владимир Жириновский, в свою очередь, регулярно повторяет мысль об угрозах целостности страны. А «За правду», говорится в программе партии, предлагает «распространить влияние русской цивилизации по всему миру» и максимально внедрить «абсолютные для нашего народа ценности — Бога, Родину и проч.» в систему культуры и образования, поставив эти темы во главу угла. Кроме того, Прилепин лично призывал провести референдум о судьбе ДНР, ЛНР, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии и их включении в состав России.

«Радикализированная до предела мысль об особом русском пути и народных скрепах избирателю, как мы увидели, оказалась неинтересна. Они подали сигнал, что не хотят возвращаться в СССР, в советские времена», — констатировал Гращенков в разговоре с агентством.

Более половины своего бюджета «За правду» потратила только в родном регионе Прилепина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вторая причина — попытка выстроить кампанию исключительно на образе Захара Прилепина, говорит директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Прежде всего это плохая работа с электоратом — партия решила идти по вождистскому пути и хотела тянуть избирателя только на одном образе Прилепина, но этот способ не работает еще с советских времен», — объясняет собеседник URA.RU.

Третья причина — плохая работа партийцев на местах, продолжает мысль Солонникова политолог Сергей Маркелов. «В Рязани они вместе с политтехнологами и бизнесменами предпринимали попытки спасти его кампанию, да и образ Прилепина там узнаваем, поэтому выбить там один мандат все же удалось. А в остальных регионах члены партии не были мобилизованы: им нужно было выстраивать отношения и с избирателями, и с элитами, объяснять, кто они такие, но этого никто не сделал — не было ни рекламы, ни плодотворной работы с региональными властями. Да и деньги, кроме как в Рязани, на кампанию почти не выделялись», — констатирует он.

Львиная доля предвыборных трат партии «За правду», как писало URA.RU, действительно пришлась на Рязанскую область: на кампанию в этом регионе было потрачено 23 млн из 37 млн рублей. При этом почти половину суммы — 14 млн — предоставил местный бизнес.

Несмотря на то, что «За правду» выполнила свой технический минимум и получила шанс идти в Госдуму по упрощенной программе, она не сможет пройти в нижнюю палату парламента, прогнозирует председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Если партия не показала хороших результатов во время ЕДГ сейчас, то ждать их на более конкурентных выборах через год не приходится. Избирателю нужна конкретная идея, а не лозунги. Да, они прошли [в Рязанской области] и получили право участвовать без сбора подписей, но организовать плодотворную работу по всей стране, объяснить избирателям, почему они должны дать им моральное право на власть, уже навряд ли смогут», — считает политолог.

URA.RU направило запрос представителям партии «За правду». Ответ на момент публикации не поступил.